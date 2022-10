Cyberpunk 2077: un cosplay di V in giro per Night City

A qualche giorno dall'annuncio di Cyberpunk Orion, è tempo di tornare a Night City e immergerci nelle atmosfere sci-fi del titolo GDR sviluppato da CD Projekt RED. A riportarci nella metropoli distopica è un bellissimo cosplay di V da Cyberpunk 2077.

Con la recente uscita dell'anime Edgerunners è nuovamente scoppiata la mania per Cyberpunk 2077, il titolo uscito nel 2020 con numerose polemiche al seguito. Le dispute sono però state momentaneamente messe da parte, con la community pronta ad abbracciare il nuovo videogioco della serie in seguito alla promessa fatta dagli sviluppatori di esprimere il meglio con Cyberpunk Orion.

Prima di addentrarci nell'universo narrativo del tanto atteso sequel, torniamo a Night City in compagnia di V. Interpretata per l'occasione dalla cosplayer Instagram Sparrow Hawk, V assume le sembianze predefinite del protagonista di sesso femminile.

V è una cyberpunk che assieme al videogiocatore comincia il proprio percorso per diventare una leggenda metropolitana in una città di criminali di strada cyberneticamente potenziati, netrunner esperti di tecnologia e hacker assunti da corporazioni. In questo cosplay, vediamo la protagonista, sullo sfondo di Night City, con in pugno una spada e con indosso il suo outfit classico, composto da una giacchetta di pelle marrone e dei jeans stretti. Alcuni degli accessori di questo cosplay sono stati realizzati con l'utilizzo della stampa 3D.