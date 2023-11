Cyberpunk 2077: un cosplay di V e Judy Alvarez in coppia per liberare Night City

La reputazione di Cyberpunk 2077 è stata completamente ribaltata dal duro lavoro del team di CD Projekt RED. Da fallimento quale era considerato post-lancio, negli ultimi mesi l'avventura sci-fi degli sviluppatori di The Witcher viene considerata un capolavoro. Nonostante ciò, Cyberpunk 2077 si aggiorna ancora.

Con l'update 2.02 di recente uscito su PC, PS5 e Xbox Series X/S, lo sviluppatore polacco ha corretto una lunga serie di bug e svariate problematiche tecniche, oltre che aver ottimizzato e migliorato le prestazioni garantendo una più equilibrata esperienza di gioco.

Mentre la community di giocatori è ancora impegnata con l'espansione Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, CD Projekt RED pensa al futuro. Un espansione post finale di Cyberpunk 2077 non è tra i progetti in sviluppo. I numerosi finali multipli cozzano contro questa eventualità, anche se comunque in casa CD Projekt RED non si continuerà a lavorare ad altri DLC. Phantom Liberty sarà infatti la prima e ultima espansione per Cyberpunk 2077.

A proseguire il viaggio per la metropoli distopica di Night City sono i cosplayer Kristy Che e CptMarkizi con una serie di scatti realizzati in collaborazione. In questo cosplay di V e Judy Alvarez da Cyberpunk 2077 ritroviamo i due protagonisti impegnati nella lotta contro la malavita della città dalle luci al neon e in scenari post-battaglia.