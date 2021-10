Cyberpunk 2077 costa solo 10 dollari per PlayStation e Xbox: l'incredibile offerta in USA

Mentre cresce l'attesa dei fan per l'update nextgen di Cyberpunk 2077, la nota catena commerciale statunitense Target mette a listino le versioni console del chiacchierato kolossal sci-fi di CD Projekt all'incredibile prezzo di 10 dollari (9,99 dollari, per la precisione).

Le edizioni offerte da Target USA sono quelle retail per PS4 e Xbox One, comprensive del disco e racchiuse nella custodia Standard. Come per ogni altra versione dell'epopea free roaming con protagonisti V e Johnny Silverhand, anche per gli acquirenti delle edizioni in promozione sul portale di Target è prevista l'opzione per scaricare in via del tutto gratuita l'aggiornamento che, si spera entro fine 2021, ottimizzerà Cyberpunk 2077 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

L'offerta di Target terminerà martedì 12 ottobre. Nel momento in cui scriviamo, lo store digitale della catena commerciale continua a segnalare la disponibilità delle copie a 9,99 dollari di Cyberpunk 2077 sia per la versione PS4 che per quella Xbox One, con uno sconto del 75% sul prezzo di listino applicato abitualmente dal negozio statunitense (39,99 dollari).

Il crollo dei prezzi retail del GDR fantascientifico degli autori di The Witcher potrebbe essere uno dei motivi che ha spinto di recente il CEO di CD Projekt, Adam Kicinski, a rivolgersi agli azionisti della compagnia polacca per esortarli a non aspettarsi un 'effetto wow' nelle vendite future di Cyberpunk 2077, pur tenendo conto della "migliore percezione del pubblico" e del volano commerciale previsto dopo l'avvenuta pubblicazione dell'update nextgen per PS5 e Xbox Series X/S.