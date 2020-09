Cyberpunk 2077 è costato oltre 100 milioni di euro

L'ultimo report finanziario diffuso da CD Projekt RED svela i costi sostenuti dalla compagnia per portare avanti il progetto Cyberpunk 2077, annunciato con un teaser nel 2012 e ancora in fase di sviluppo, con uscita prevista per novembre.

L'azienda polacca ha investito sul gioco 4488.513 milioni di Zloty polacchi (PLN), circa 110 milioni di euro al cambio attuale. La cifra in questione include costi di marketing e sviluppo, inoltre CD Projekt fa sapere come al momento ci siano investimenti in atto anche su altri progetti relativi "franchise solidi e molto popolari", tra cui presumibilmente The Witcher. Al momento non sono stati annunciati nuovi giochi AAA dedicati al franchise, recentemente è stato però svelato The Witcher Monster Slayer per iOS e Android, app in realtà aumentata che permetterà ai giocatori di andare a caccia di mostri.

CD Projekt RED pubblicherà Cyberpunk 2077 a novembre e nel 2021 renderà disponibile un corposo aggiornamento gratis per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X. Recentemente Cyberpunk 2077 è tornato a mostrarsi in Ray Tracing durante l'evento dedicato alle nuove GPU GeForce, rinnovando così la collaborazione tra CD Projekt e NVIDIA.

Lo sapevate? Cyberpunk 2077 ha raggiunto un milione di iscritti su YouTube e gli sviluppatori hanno deciso di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo traguardo con un regalo.