Cyberpunk 2077: criticata dai fan, streamer cinese rinuncia al doppiaggio

Mentre cresce l'attesa per il prossimo Night City Wire di Cyberpunk 2077, dalle pagine di Reddit rimbalza in rete la notizia di una streamer cinese che, dopo aver ricevuto delle feroci critiche da parte dei fan, ha deciso di rinunciare al suo ruolo di doppiatrice nel kolossal ruolistico di CD Projekt.

In una recente chat organizzata sul social network asiatico Weibo, i rappresentanti di CD Projekt RED hanno riferito di voler coinvolgere numerosi streamer e creatori di contenuti locali per dare forma alla versione cinese di Cyberpunk 2077. Una di queste streamer, 渗透之C菌, è finita al centro delle critiche degli utenti e, proprio per questo, ha deciso di declinare l'offerta propostagli dagli sviluppatori polacchi.

La youtuber cinese è una delle più popolari streamer del Paese e, come ricostruito dal redditor che ha contribuito a portare alla luce questa triste storia sui media occidentali, è stata fatta oggetto di feroci critiche e di accuse, anche personali, che hanno coinvolto le community e alimentato il dibattito su diversi forum e social cinesi.

In molti, infatti, hanno voluto criticare la streamer per le sue capacità di recitazione ritenute scarse e la sua "eccessiva femminilità", con accuse che hanno riguardato indirettamente anche altri creatori di contenuti cinesi e gli stessi autori di CD Projekt per la koro decisione di affidarsi a queste personalità per la trasposizione in lingua cinese dei testi e del doppiaggio nei dialoghi di Cyberpunk 2077, seppur solo per dei ruoli marginali o dei semplici cameo.

