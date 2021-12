Cyberpunk 2077: nonostante le critiche, nel 2021 è stato un successo su Steam

Nonostante le tante polemiche generate e un supporto post lancio probabilmente al di sotto delle aspettative per quanto riguarda i nuovi contenuti, Cyberpunk 2077 ha avuto un 2021 piuttosto positivo, almeno su Steam.

Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più popolari della piattaforma insieme a titoli come Resident Evil Village e free to play di grande successo come DOTA 2. C'è dire che il gioco di CD Projekt RED non rientra tra i giochi più venduti del 2021 su Steam, questa la classifica:

Apex Legends

PUBG Battlegrounds

Counter-Strike Global Offensive

Battlefield 2042

Naraka: Bladepoint

Dead by Daylight

Destiny 2

New World

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Valheim

DOTA 2

Grand Theft Auto 5

Cyberpunk 2077 rientra invece tra i più giocati e popolari dell'anno, con titoli che hanno raggiunto e superato quota 200.000 giocatori in contemporanea in alcune occasioni, sopratutto dopo la pubblicazione di aggiornamenti e content patch che nel corso dei mesi hanno riportato a cadenza regolare l'attenzione sul gioco.

Per quanto riguarda le vendite, bisogna ricordare che la maggior parte delle copie sono state vendute in preordine mentre dopo il lancio, a causa delle recensioni negative, le vendite hanno iniziato a scendere vistosamente costringendo CD Projekt RED a corposi sconti anche del 50% sul prezzo di listino con l'obiettivo di trainare le vendite di Cyberpunk 2077 sul mercato fisico e digitale.