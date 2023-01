Cyberpunk 2077: le critiche alla linearità della storia 'sono giustificate', ammette CDPR

Le promesse disattese sulle ramificazioni della trama di Cyberpunk 2077 sono al centro della discussione intavolata su Twitch da Pawel Sasko: il Quest Director del GDR sci-fi di CD Projekt RED ammette le difficoltà affrontate dal suo team e, per questo, ritiene che i giocatori abbiano tutto il diritto di lamentarsi.

Nel corso del suo ultimo streaming, l'esponente della software house polacca ha ricordato i problemi nello sviluppo di Cyberpunk 2077 sostenendo che "i giocatori si aspettavano di più da noi dopo The Witcher 3. Certo, in Cyberpunk 2077 c'è una quantità davvero enorme di elementi non lineari, ma penso comunque che le aspettative dei giocatori fossero più alte. Tali aspettative riguardavano in maniera specifica le ramificazioni della storia, che nella versione finale di Cyberpunk 2077 vengono proposte in un modo diverso, con bivi narrativi più piccoli che i fan hanno ritenuto non soddisfacenti".

Sasko ha poi colto l'occasione offertagli da una domanda di uno spettatore per spiegare che "le critiche alla linearità della trama di Cyberpunk sono completamente giustificate. I giocatori si aspettavano di più e ciò che abbiamo offerto loro con le ramificazioni della trama non è stato abbastanza. Ma vedete, a volte noi sviluppatori diamo un'interpretazione diversa ad aspetti come la linearità o le ramificazioni nella trama, dobbiamo osservarle da un punto di vista molto più ampio. Ma a parte questo, penso che quelle critiche siano giuste e che avremmo potuto fare di più. Adesso però sappiamo cosa fare per migliorarci, perciò potete aspettarvi di più da noi in futuro".

Il primo 'banco di prova' delle affermazioni di Sasko lo avremo quest'anno con il lancio di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, l'espansione più grande mai creata da CD Projekt.