Cyberpunk 2077, crunch nelle fasi finali di sviluppo: l'inchiesta di Jason Schreier

Si avvicina rapidamente, dopo diversi rinvii, la data di pubblicazione della nuova avventura ruolistica firmata da CD Projekt Red, talentuosa software house polacca già autrice di The Witcher 3: Wild Hunt.

Nel corso dell'estate 2019, i vertici del team di sviluppo avevano escluso pratiche di crunch per Cyberpunk 2077, evidenziando come, oltre al rispetto verso i giocatori, anche quello nei confronti degli sviluppatori fosse un principio da coltivare. Ora, tuttavia, sembra che l'operazione di rifinitura del GDR ambientato a Night City stia richiedendo agli autori uno sforzo aggiuntivo obbligatorio in termini di straordinari.

A riferirlo è il noto Editor Jason Schreier, dalle pagine di Bloomberg. Citando come fonte un dipendente CD Projekt Red, il giornalista videoludico dipinge un quadro in cui, di recente, l'intero team risulterebbe impegnato obbligatoriamente sei giorni a settimana, in vista del debutto del gioco. Intensi straordinari, in precedenza volontari, sarebbero ora inevitabili per tutti i dipendenti. Le ore aggiuntive di lavoro, riferisce Schreier, sarebbero regolarmente stipendiate dalla software house. La decisione sarebbe stata comunicata via mail dallo Studio Head Adam Badowski, che si sarebbe scusato con gli autori per la necessità di infrangere le promesse fatte in precedenza in merito al crunch.



Al momento, CD Projekt Red non ha offerto commenti in merito: vi invitiamo dunque a interpretare con la dovuta attenzione quanto riportato, in quanto non legato a fonti ufficiali. L'uscita di Cyberpunk 2077 è fissata per il 19 novembre.