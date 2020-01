Cyberpunk 2077: basta crunch causati da rinvii, esorta un'associazione di sviluppatori

Dalle pagine di GameDaily, Renee Gittins, la direttrice esecutiva dell'associazione internazionale degli sviluppatori (IGDA) esorta i vertici di CD Projekt a non ricorrere al crunch time per ultimare i lavori su Cyberpunk 2077, specie dopo l'annuncio dello slittamento della data di uscita.

"L'equilibro tra lavoro e vita privata è fondamentale per la salute mentale degli sviluppatori", esordisce la responsabile della IGDA prima di sottolineare come "gli studi dovrebbero considerare il benessere dei propri dipendenti prima di determinare una nuova data di uscita. I giocatori sono diventati più consapevoli delle pressioni a cui gli sviluppatori di videogiochi devono sottostare e sono anche più consapevoli dei motivi che spingono le software house a posticipare l'uscita dei propri titoli".

Nel riallacciarsi al rinvio di Cyberpunk 2077 e alle parole pronunciate dai vertici della casa di sviluppo polacca su crunch time e straordinari, Gittins spiega poi che "uno studio enorme come CD Projekt avrebbe tutti i mezzi per supportare un ciclo di sviluppo più lungo e ridurre il crunch time. Mentre in precedenza hanno riferito che il crunch non era obbligatorio, quest'ultimo diventa più forte se su considerano le ore di lavoro supplementari e lo diventa ancora di più se si chiede agli sviluppatori di lavorare anche di notte o nei fine settimana".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni della direttrice dell'associazione internazionale degli sviluppatori? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che la nuova data di lancio di Cyberpunk 2077 è stata fissata per il 17 settembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e, presumibilmente, anche Google Stadia.