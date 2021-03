Cyberpunk 2077 e cut content: la community a caccia tra le strade di Night City

Mentre si attendono indicazioni più precise in merito alla conclusione della fase di test interni per la patch 1.2 di Cyberpunk 2077, la community si sta comunque dedicando all'esplorazione di tutti gli angoli di Night City.

L'attività ha tuttavia aperto le porte alla caccia ad una serie di contenuti rimossi dalla versione finale del gioco, ma la cui esistenza è rivelata da alcuni dettagli ancora presenti in-game. Tra questi, sembra figurare un poligono di tiro, come evidenziato dall'utente Reddit "pablo397". Tramite il video che potete visionare direttamente in calce a questa news, il giocatore presenta un breve tour in prossimità di una struttura inaccessibile, che tuttavia era piuttosto chiaramente destinata ad accogliere l'attività secondaria.

Attorno al piccolo edificio è infatti possibile trovare diversi cartelli segnaletici che indicano la presenza del poligono di tiro, e persino ritirare l'arma utilizzata per le esercitazioni da un distributore automatico. Sfruttando un bug, il giocatore è inoltre riuscito a varcare la soglia della struttura, all'interno della quale sembrano essere ancora presenti - anche se invisibili - i bersagli originariamente previsti dal team di sviluppo.



Dopo un boom iniziale, le problematiche che hanno accompagnato il debutto dell'ambizioso RPG hanno determinato un rallentamento del successo commerciale, tanto che le vendite di lungo periodo di Cyberpunk 2077 non sembrano al momento essere all'altezza degli standard di altri grandi AAA.