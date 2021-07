Cyberpunk 2077 Cut Content: scoperti tanti contenuti eliminati dalla day-one patch

Cyberpunk 2077 è un gioco mastodontico che è andato incontro a numerosi rimaneggiamenti durante il suo sviluppo: alcune funzionalità sono state introdotte, altre sono state rimosse, e la sua evoluzione non si è ancora conclusa, dal momento che gli sviluppatori sono ancora impegnati alla risoluzione dei problemi presenti fin dal lancio.

I ragazzi di CD Projekt RED non hanno praticamente mai smesso di lavorare sul gioco, neppure dopo averlo mandato in stampa durante la fase Gold: allo youtuber Tyler McVicker è quindi venuta la brillante idea di giocare alla primissima build pubblica di Cyberpunk 2077, priva della corposa day-one patch, scoprendo tantissimi contenuti che sono stati disabilitati e che risultano essere essenti nell'attuale versione del gioco.

McVicker ha quindi scoperto che nella versione "unpatched" di Cyberpunk 2077 è possibile commerciare con tutti i venditori di strada (attualmente molti di essi non vendono alcunché a V) e che nell'inventario è disponibile una funzione che permetteva di visionare tutti i modelli 3D degli oggetti, tra cui ovviamente le armi. La mappa è completamente tridimensionale e può essere ruotata a piacimento con tutte le icone a schermo, inoltre il sistema dei waypoint tiene conto anche della verticalità: in sostanza è possibile posizionare un marker in cima ad un edificio, con il sistema che provvede a calcolare la strada più breve per arrivarci. Lo youtuber ha anche notato diversi cambiamenti all'interfaccia utente e una varietà di oggetti, inclusi silenziatori, che non sono attualmente disponibili nel gioco.

Evidentemente tutti questi contenuti non funzionavano a dovere, pertanto CD PRojekt RED ha deciso di rimuoverli con la day-one patch. Per giocare alla versione non-patchata di Cyberpunk 2077 McVicker si è avvalso di una copia fisica del gioco per PlayStation 4. Secondo le sue stime, questa build risalirebbe al settembre 2020: Cyberpunk 2077 entrò in fase gold nei primissimi giorni di ottobre 2020 con un uscita fissata al 19 novembre, ma poi venne rinviato ancora una volta al 10 dicembre 2020, giorno in cui è effettivamente arrivato sul mercato. Guardate il filmato in apertura di notizia per scoprire tutti i cut content scoperti.

Ne approfittiamo per ricordarvi che recentemente Cyberpunk 2077 è tornato sul PlayStation Store, facendo lievitare anche le vendite retail. CD Projekt RED si è detta soddisfatta delle performance attuali sulle console PlayStation.