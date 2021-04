Cyberpunk 2077 D1 Edition al prezzo più basso mai visto: solo 19.99 euro!

Mediaworld taglia il prezzo della D1 Edition di Cyberpunk 2077, la versione Day One del gioco di CD Projekt RED (con tanti bonus fisici e digitali inclusi) costa solamente 19.99 euro invece di 69.99 euro, una offerta davvero incredibile e presumibilmente destinata a registrare il sold-out molto rapidamente.

Cyberpunk 2077 Day One Edition include oltre al gioco anche il compendio, un set di cartone e adesivi di Night City e la mappa della città, inoltre sono presenti anche vari bonus digitali tra cui la colonna sonora, artbook con una selezione di bozzetti, il manuale e sfondi per desktop e smartphone. Nel momento in cui scriviamo Cyberpunk 2077 D1 è ancora disponibile sul sito di Mediaworld ma a questo prezzo c'è da aspettarsi che le scorte vadano rapidamente esaurite, dunque se siete interessati all'acquisto approfittatene subito prima che sia troppo tardi.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One riceverà l'aggiornamento next-gen nel corso dell'anno, chiunque sia in possesso del gioco potrà quindi aggiornarlo gratuitamente per sfruttare le potenzialità di PlayStation 5 e Xbox Series X/S, senza costi aggiuntivi. Indubbiamente una bella occasione per recuperare il titolo di CD Projekt RED al prezzo più basso mai visto dal lancio, bastano appena 20 euro per immergersi nella città di Night City.