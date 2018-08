Cyberpunk 2077: i danni ai nemici e altri elementi dell'HUD potranno essere disattivati

Il community lead di CD Projekt RED Marcin Momot è tornato a parlare di Cyberpunk 2077, confermando che l'interfaccia del gioco potrà essere personalizzata dagli utenti. I giocatori potranno decidere di visualizzare o nascondere diversi elementi dell'HUD come i danni numerici inflitti ai nemici.

"Vogliamo permettere ai giocatori di personalizzare l'interfaccia, è questo il nostro piano. Molti elementi dell'HUD (inclusi i danni inflitti ai nemici) saranno opzionali." dichiara Marcin Momot, confermando che in Cyberpunk 2077 avremo diverse opzioni di personalizzazione per decidere quali elementi visualizzare nell'interfaccia.

Pochi giorni fa è stato pubblicato il primo video gameplay del nuovo RPG futuristico di CD Projekt RED, permettendoci di vederlo in azione per oltre 48 minuti. Anche se si tratta di una build provvisoria, con ancora molto mesi di sviluppo davanti (il titolo potrebbe uscire tra il 2019 e il 2020), il gioco è riuscito a impressionare sotto il profilo tecnico e artistico, denotando uno stile molto ispirato. Nella demo abbiamo visto un'interfaccia ricca di elementi e informazioni come il livello dei nemici, il loro nome e il numero di danni inflitti durante i combattimenti. Stando alle parole di Marcin Momot, però, saremo in grado di personalizzare l'HUD disattivando diversi di questi elementi, così da ottenere un'interfaccia più pulita ed eventualmente meno invasiva.

Sapevate che CD Projekt RED sta valutando la possibilità di inserire la totale distruttibilità ambientale in Cyberpunk 2077?