Cyberpunk 2077 e Dark Souls tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop

Continuano gli sconti del Calendario dell'Avvento di GameStop, le nuove offerte di martedì 6 dicembre sono dedicate ai giochi distribuiti da Bandai Namco, tra cui Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 Wild Hunt.

Cyberpunk 2077 costa 19.98 euro in versione Day One Edition per PS4 e Xbox One, questa versione include anche una serie di bonus tra cui un compendio, cartoline e mappa di Night City, adesivi, colonna sonora digitale e artbook con bozzetti e illustrazioni, oltre al manuale e una selezione di sfondi per PC e mobile.

Stesso prezzo (19.98 euro) per la Game of the Year Edition di The Witcher 3 Wild Hunt che include oltre al gioco anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine. Dark Souls Trilogy costa 39.98 euro, prezzo ridotto per il pacchetto che include Dark Souls Remastered con il DLC Artorias of the Abyss, Dark Souls II Scholar of the First Sin con le espansioni Crown of the Sunken King, Crown of the Old Iron King e Crown of the Ivory King e infine Dark Souls III The Fire Fades con i DLC Ashes of Ariandel e The Ringed City.

A 17.98 euro possiamo invece comprare Captain Tsubasa Rise of New Champion per PS4, mentre la versione Switch costa 32,98 euro. In offerta anche le cuffie Turtle Beach Recon 500 a 39.98 euro nelle colorazioni nero o grigio camo.