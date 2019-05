Cyberpunk 2077: la data d'uscita potrebbe arrivare alla conferenza Microsoft dell'E3 2019

Mancano ormai sempre meno giorni all'inizio dell'E3 2019 e sul web continuano a spuntare numerose voci di corridoio su quelli che potrebbero essere gli annunci in arrivo nel corso delle varie conferenze. Tra i protagonisti di un recente leak pubblicato su NeoGaf non poteva di certo mancare l'attesissimo Cyberpunk 2077.

Il titolo in sviluppo presso CD Projekt RED potrebbe infatti essere mostrato nuovamente nel corso della conferenza Microsoft. Stando a quanto dichiarato dall'utente Braldryr, lo stesso che ha annunciato la possibile data d'uscita di Gears 5, il prossimo trailer di gioco sarà accompagnato dalla data d'uscita del titolo, che vi ricordiamo arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Purtroppo non vi sono informazioni riguardanti il periodo d'uscita, ma è molto probabile che si debba aspettare i primi mesi del prossimo anno per mettere le mani sul gioco. Nel leak ci sono riferimenti anche ad Ori and the Will of the Wisp, che dovrebbe arrivare entro l'anno, e ad Halo Infinite, la cui uscita potrebbe essere prevista per le vacanze natalizie del 2020 sia su Xbox One che sul Xbox Scarlett.

Vi ricordiamo che CD Projekt RED sembra non aver ancora preso una decisione definitiva sul doppiaggio di Cyberpunk 2077, che potrebbe quindi arrivare sul mercato con i soli sottotitoli in lingua italiana.