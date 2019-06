Cyberpunk 2077 ha una data d'uscita, c'è anche Keanu Reeves nel nuovo trailer

Senza troppe sorprese, Cyberpunk 2077 torna anche questa volta sul palco della conferenza Xbox dell'E3 2019, dove è appena stato mostrato un adrenalinico trailer con protagonista il netrunner V.

Nel filmato possiamo vedere il nostro protagonista avere a che fare con gli scagnozzi di Dex, un pericoloso criminale. Pare però che il braccio destro di Dex non sia all'altezza dei potenziamenti di V, che fa a brandelli gli avversari con l'aiuto delle lame installate sulle proprie braccia. A sconvolgere è però la seconda parte del trailer, che ci presenta un personaggio mai visto prima e, udite udite, interpretato da Keanu Reeves. L'attore è poi saluto sul palco per annunciare finalmente la data d'uscita del gioco, fissata al prossimo 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Prima di lasciarvi al filmato e ad una galleria d'immagini, vi ricordiamo che nel pomeriggio sono emersi in rete i primi dettagli sulla limited edition di Cyberpunk 2077, che dovrebbe includere una statuetta di V in moto e nel bel mezzo dell'azione.