Cyberpunk 2077, i dataminer al lavoro: possibili nuovi indizi sul primo DLC

Dopo la pubblicazione della patch 1.2 di Cyberpunk 2077, i dataminer continuano a scavare a fondo tra i nuovi dati per riuscire a conoscere in anticipo le novità a cui CD Projekt RED sta lavorando per il futuro del suo controverso titolo Sci-Fi.

Stando a quanto scoperto da romulus_is_here, un membro della community dei modder entrato in contatto con la redazione di Eurogamer.net, l'ultima grande patch di Cyberpunk 2077 ha introdotto alcune linee di codice che sembrano anticipare i contenuti della prima espansione del gioco.

Il dataminer spiega che le quest di Cyberpunk vengono solitamente accostate ai codici "q000" o "q204", ma quelle introdotte con l'update riportano un inedito "q301", e vengono talvolta rinominate "story-ep01" (alcune delle quali sono presenti sin dal day one, ma la maggior parte sono apparse dopo la patch 1.2). Che siano queste le prime missioni incluse all'interno del primo DLC?

Molte di queste quest sembrerebbero far parte delle street stories, così come sono conosciute numerose missioni secondarie incluse nel gioco di CD Projekt. Una di queste, in particolare, riporta alcuni dettagli specifici e vedrà il nostro V correre in soccorso di tale Anthony Anderson aggredito dalla gang degli Scavenger. Il dataminer ha infine dichiarato che, stando alle sue analisi, la gran parte delle nuove quest saranno rese disponibili all'interno della regione Pacifica, che dunque sembra apprestarsi a fare da scenario principale della prima futura espansione. È bene ricordare che i piani possono cambiare in fase di sviluppo, e che CD Projekt non ha ancora svelato nulla di ufficiale riguardo ai contenuti delle espansioni.

Intanto, la software house polacca ha recentemente pubblicato il nuovo hotfix 1.2 su tutte le piattaforme, che dovrebbe aver risolto un'altra porzione di bug riscontrati dall'utenza in queste settimane.