Cyberpunk 2077: i dataminer hanno scoperto i primi dettagli sul multiplayer

Nel corso delle ultime ore alcuni dataminer sono riusciti ad analizzare i file di Cyberpunk 2077 e ad estrarre alcune interessanti informazioni riguardanti la componente multigiocatore online, la quale arriverà solo in un secondo momento.

Stando a quanto pubblicato dai dataminer, il gioco dovrebbe proporre almeno due diverse modalità di gioco: una più classica e incentrata sul deathmatch e una più complessa chiamata Heist. Se la prima non dovrebbe includere nulla di nuovo rispetto ad altri sparatutto online, nel caso della modalità Heist potremmo trovarci di fronte ad una sorta di GTA Online in cui i giocatori possono muoversi liberamente in giro per la mappa ed organizzarsi per portare a termine delle quest, possibilmente dei colpi alle gang o alle corporazioni. Un altro dettaglio emerso dal leak riguarda la probabile assenza di server dedicati, visto che nei file vengono citate connessioni P2P. Purtroppo i file di gioco non contengono dettagli più specifici e, soprattutto, questi riferimenti potrebbero essere residui di vecchie porzioni di codice del multiplayer che verranno completamente rimosse in futuro, dal momento che questa componente del gioco è ancora in sviluppo e potrebbero cambiare molte cose da qui all'uscita.

Aspettando nuovi leak da parte dei dataminer, magari con l'arrivo dei prossimi aggiornamenti, vi ricordiamo che secondo il lead quest designer di CD Projekt RED Cyberpunk 2077 ha ancora tanti segreti da scoprire.