Cyberpunk 2077: dataminer scoprono nuovi dialoghi con Panam, indizi sul primo DLC?

Da qualche giorno è disponibile la patch 1.2 di Cyberpunk 2077, un corposo aggiornamento con cui CD Projekt RED ha cercato di risolvere diverse problematiche tecniche che affliggono il titolo Sci-Fi, ottenendo tuttavia dei risultati abbastanza altalenanti.

Tra le varie novità introdotte con l'aggiornamento, i dataminer hanno scovato anche dei possibili indizi circa le espansioni a cui il team di sviluppo sta lavorando, e che lancerà una volta che i problemi di cui il titolo soffre tutt'oggi vengano risolti una volta per tutte. Non erano previste particolari aggiunte contenutistiche con questo nuovo update, ma alcuni utenti hanno scavato tanto a fondo da trovare delle nuove linee di dialogo legate al personaggio di Panam.

Le novità sembrano riguardare da vicino la relazione amorosa che il giocatore può intraprendere con la ragazza, ma si riferiscono anche a Jackie, a Judy, e ad una foto piccante che Panam invia a V. Tutte queste informazioni, condivise sulle pagine di reddit dai dataminer, hanno già dato il via alle speculazioni, e non è da escludere che possano fare da preambolo all'arrivo di future espansioni o DLC minori. Per scoprirlo, non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti da parte del team di CD Projekt.

Intanto, Digital Foundry ha messo alla prova la patch 1.2 di Cyberpunk 2077, costatando che i tanto agognati 30fps stabili sono ancora stati raggiunti su PlayStation 4 e Xbox One.