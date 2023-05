Cyberpunk 2077, niente dati di vendita: CD Projekt non dà aggiornamenti

Nel recente incontro con gli azionisti volto a presentare i risultati conseguiti dall'azienda nell'ultimo trimestre, la dirigenza di CD Projekt RED ha festeggiato il superamento delle cinquanta milioni di copie vendute per The Witcher 3: Wild Hunt.

Un traguardo impressionate, che ha portato l'avventura dello Strigo entro i confini della classifica dei videogiochi più venduti nella storia del medium. Accanto alle celebrazioni legate all'epopea fantasy di Geralt di Rivia, non ha però trovato spazio alcun aggiornamento in merito ai dati di vendita di Cyberpunk 2077. Nonostante le richieste avanzate da uno degli azionisti, Michal Nowakowski, Senior Vice President of business development di CD Projekt, ha infatti spiegato che nuovi dati su questo fronte saranno condivisi solamente in occasione del "superamento di traguardi specifici".



Per il momento, dunque, è molto difficile valutare quale impatto possa aver avuto la versione PS5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077 in termini di vendite complessive del gioco. Su questo fronte, probabilmente, è ragionevole aspettarsi nuove comunicazioni in seguito alla pubblicazione della prima grande espansione del GDR. Proprio a questo proposito, ricordiamo che CD Projekt RED ha già confermato che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà presente alla Summer Game Fest di giugno. L'evento organizzato da Geoff Keighley potremmo dunque rappresentare il palco perfetto per annunciare la data di uscita del contenuto.