Cyberpunk 2077 è davvero più grande di GTA 5? Ne parliamo in video

Le ultime analisi condotte da un creatore di contenuti sulle effettive dimensioni della mappa di Cyberpunk 2077 in confronto a GTA 5 stanno contribuendo ad alimentare le speranze dei fan per quello che, a quanto sembra, sarà un titolo enorme, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Pur senza essere ancora entrato in possesso di una copia del kolossal sci-fi di CD Projekt, lo youtuber EdgeRunnerCold ha infatti provato a stimare l'estensione dell'area giocabile di Cyberpunk 2077 prendendo spunto dalle informazioni snocciolate in questi mesi dagli autori polacchi e dalle anticipazioni sulla mappa di Night City. L'ultimo spunto per condurre questi test gli sono stati offerti dagli stessi sviluppatori con le coordinate intraviste nell'ultimo trailer della Photo Mode di Cyberpunk 2077.

Ebbene, i calcoli effettuati dallo youtuber restituiscono un valore pari a 225 chilometri quadrati. Se confermato, il risultato ottenuto dal creatore di contenuti offrirebbe ai futuri emuli di V una superficie esplorabile grande più di due volte la mappa di Grand Theft Auto V (105 chilometri quadrati) e sensibilmente più ampia del Velen di The Witcher 3 Wild Hunt (18,2 chilometri quadrati).

Per averne la certezza, però, bisognerà pazientare fino al 10 dicembre e scoprire di persona quanto è grande l'universo fantascientifico di Cyberpunk 2077 su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e, in retrocompatibilità, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.