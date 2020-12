Cyberpunk 2077: con la day-one patch è tutto un altro gioco su console

Dopo oltre otto anni di attesa Cyberpunk 2077 è stato accolto con entusiasmo dalla critica internazionale. Non sono tuttavia mancate molte lamentele in merito ai bug della versione PC (quella testata dai recensori), alle quali si sono ben presto unite le critiche di coloro che hanno avuto modo di provare in anticipo le versioni console.

Le early copies di Cyberpunk 2077 sembravano tutt'altro che rifinite, ma le cose dovrebbero andare molto meglio al lancio. Fabian Mario Döhla di CD Projekt RED, dopo aver rassicurato tutti spiegando che molti dei bug segnalati su PC sono stati risolti in tempo per il lancio ufficiale, ha aggiunto che il medesimo trattamento è stato riservato anche alle versioni console. Proprio questa mattina, infatti, è stata pubblicata la patch 1.02 di 28 GB su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PlayStation 5, che secondo Döhla trasforma Cyberpunk 2077 in "un gioco differente". Se tutto andrà secondo i piani, molti dei bug di cui stiamo sentendo parlare in rete non dovrebbero essere presenti al lancio di domani 10 dicembre, a patto ovviamente che venga scaricata la patch del day-one (che in realtà CD Projekt RED chiama "Day 0 Update").

Siete pronti per domani? Nell'attesa, potete guardare il trailer di lancio di Cyberpunk 2077 in italiano e leggere il divertente contratto di licenza di Cyberpunk 2077.