Cyberpunk 2077, delusi dai primi DLC? Sono solo la ciliegina sulla torta

Assieme alla gargantuesca Patch 1.3 di Cyberpunk 2077, i giocatori hanno ricevuto anche i primi tre DLC gratis, ossia un aspetto alternativo per Johnny Silverhand, un pacchetto con un paio di giacche per il protagonista e un'auto. Alcuni, in ogni caso, si aspettavano qualcosa di più, e non hanno mancato di esprimere il loro disappunto in rete.

Come mai la prima ondata di DLC si è rivelata poco corposa? Lo ha spiegato il Senior Level Designer Miles Toast in un recente livestream: a quanto pare, CD Projekt RED convogliato la maggior parte delle sue risorse nello sviluppo della Patch 1.3, dunque per i primi DLC - descritti come "una sorta di ciliegina sulla torta" - c'è stato poco spazio. I giocatori non dovrebbero tuttavia preoccuparsi, poiché in futuro sono previsti DLC più corposi, come nuove missioni secondarie che andranno ad affiancare un mix di nuovi cosmetici da sbloccare e oggetti da acquisire. Il Senior Quest Designer Patrick Mills ha inoltre aggiunto che i giocatori di Cyberpunk 2077 possono aspettarsi il medesimo approccio che ha caratterizzato The Witcher 3: Wild Hunt, che nel 2015 pure ha ricevuto un ampio ventaglio di DLC che spaziavano da piccoli oggetti cosmetici e intere missioni, che funsero da antipasto per le due corpose espansioni a pagamento, Hearts of Stone e Blood & Wine.

