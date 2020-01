Cyberpunk 2077: l'ultimo Demake per PS1 è un livello giocabile di Dreams

Da grande appassionato di Cyberpunk 2077 e di Dreams, lo youtuber Bearly Regal si è servito degli strumenti dell'editor del sandbix di Media Molecule su PS4 per realizzare il livello giocabile di un singolare Demake.

Il creatore di contenuti ha tratto spunto dagli spezzoni di gameplay mostratici in questi mesi da CD Projekt per reimmaginare il kolossal sci-fi degli autori di The Witcher 3 come un titolo destinato ad approdare non su sistemi current-gen ma su PlayStation 1, con le ovvie limitazioni tecnologiche che avrebbero caratterizzato una simile impresa.

Con una grafica volutamente dozzinale dell'interfaccia e delle ambientazioni ricostruite con modelli poligonali e texture appena abbozzati, il Demake di CP2077 rielabora le scene di gioco del titolo per restituirci l'immagine di un action sparatutto che, se fosse uscito nel 1997, avrebbe mandato in visibilio gli amanti del genere.

Lo youtuber si è persino preso la briga di spezzare il ritmo del gameplay del suo livello di Dreams modificandone dinamicamente la telecamera per adattarsi al contesto: le sessioni all'interno dell'appartamento di V utilizzano infatti un'inquadratura in prima persona, mentre le scorribande per le strade di Night City sganciano la telecamera dal personaggio per farci osservare la sua auto dall'alto come nei primissimi capitoli di Grand Theft Auto. Date un'occhiata al video del livello di Dreams dedicato al nuovo Demake di Cyberpunk 2077 e diteci che cosa ne pensate al riguardo.