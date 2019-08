Cyberpunk 2077: la demo dell'E3 torna alla Gamescom e nella nostra Video Anteprima

CD Projekt RED ha portato alla Gamescom di Colonia la stessa demo di Cyberpunk 2077 mostrata all'E3 di Los Angeles. Nessuna sorpresa, ma sempre un bel vedere...

La software house polacca ha portato con sé la propria creatura in occasione dell'edizione 2019 della Gamescom ed il team di Evereyeye ha avuto modo di dare all'attesa produzione un nuovo sguardo. La Demo presentata a porte chiuse si è rivelata essere la medesima mostrata in occasione dell'E3 di Los Angeles. Nonostante questo, l'occasione ha permesso al nostro team in trasferta a Colonia di approfondire alcuni aspetti. Il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli è dunque pronto a raccontarvi la sua impressioni all'interno di una nuova Video Anteprima interamente dedicata a Cyberpunk 2077. Come da tradizione, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news: non ci resta dunque altro da fare che augurarvi una buona visione!



La Gamescom 2019 è stata la vetrina scelta da CD Projekt RED per annunciare al pubblico l'intenzione di pubblicare la Cyberpunk 2077 su Google Stadia: la prossima produzione degli autori di The Witcher 3 sarà dunque parte del catalogo videoludico offerto dal progetto targato Google. Nuovi dettagli sono stati inoltre condivisi sul tema della possibile implementazione del New Game Plus in Cyberpunk 2077.