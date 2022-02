Cyberpunk 2077: la demo gratis arriva oggi su PS5 e Xbox Series X/S?

CD Projekt RED ha annunciato uno speciale livestream in programma oggi alle 16:00 (ora italiana), non sappiamo esattamente quali saranno i contenuti della trasmissione ma nella comunicazione sui social si fa esplicito riferimento a Cyberpunk 2077.

Una delle novità dovrebbe riguardare l'annuncio della patch next-gen di Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X/S, apparentemente disponibile sin da oggi pomeriggio, secondo gli ultimi rumor. Il gioco è già comparso nella sezione ottimizzati per Xbox Series X/S su Microsoft Store, il drop dell'aggiornamento dovrebbe dunque essere imminente.

Ma c'è di più perchè un banner comparso (e poi rapidamente rimosso) sul sito spagnolo 3D Juegos sembra suggerire anche l'arrivo di una demo giocabile di Cyberpunk 2077 disponibile sempre da oggi sulle console di attuale generazione di Sony e Microsoft. La demo presumibilmente servirà per permettere agli scettici di provare con mano le novità della patch next-gen e spingere così le vendite del gioco proprio grazie all'update grafico e tecnico per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Per saperne di più vi basterà sintonizzarvi dalle 15:30 sul canale Twitch di Everyeye.it, seguiremo e commenteremo l'evento in diretta per scoprire tutte le novità in arrivo da CD Projekt RED e che potrebbero non riguardare solamente Cyberpunk 2077 ma anche altre IP dell'azienda e magari GOG.