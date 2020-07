Cyberpunk 2077, niente demo prima del lancio: CD Projekt spiega perchè

Attraverso i propri profili social, gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno confermato che, purtroppo, per l'attesissimo kolossal sci-fi in arrivo su PC, PS4 e Xbox One il 19 novembre non è prevista la pubblicazione di una demo pubblica prima del lancio.

Interpellati su Twitter da un'appassionata di Cyberpunk 2077 che ha chiesto loro se fosse prevista la diffusione di una versione dimostrativa del titolo che consenta ai fan di provarlo anche solo per 30 minuti, i curatori dei profili social di CD Projekt hanno confermato l'assenza di una demo e specificato i motivi di una simile decisione.

Nella risposta data alla fan di CP2077, i rappresentanti della software house polacca hanno infatti spiegato che "sfortunatamente non ci sarà una demo. La creazione di una versione dimostrativa da offrire al pubblico richiede molte risorse e test". Come riferito all'annuncio dell'ultimo rinvio di Cyberpunk 2077, d'altronde, CD Projekt ha precisato che questo tempo supplementare sarebbe stato speso solo ed esclusivamente nella rifinitura del codice finale e nella delicata fase di testing delle molteplici componenti che vanno a formare questo GDR a mondo aperto che promette di essere gigantesco.

Oltre a questa importante precisazione, di recente gli autori europei hanno discusso anche di missioni attività e romance di Cyberpunk 2077 e precisato che Cyberpunk 2077 non arriverà su Xbox Game Pass, smentendo così un rumor circolato in rete in questi giorni.