Cyberpunk 2077, Demon Software e Nano Wire tra le abilità del giocatore: ecco i dettagli

In questi giorni, il pubblico presente alla fiera avrà modo di dare uno sguardo ad una corposa presentazione di Cyberpunk 2077 al PAX Australia, della durata di 45 minuti.

Sul palco dell'evento, il team di CD Projekt Red ha giocato in diretta una Demo di gioco. Tra gli elementi presentati al suo interno, troviamo due interessanti abilità a disposizione del giocatore. La prima di queste, denominata "Demon Software", consente al nostro alter ego videoludico di spingere gli avversari a colpire se stessi. In particolare, riferisce GameSpot, durante la presentazione V ha utilizzato come target il braccio di un nemico, che ha in seguito preso a colpire il resto del corpo dello sfortunato avversario!



Accanto a Demon Software, si riporta di una seconda abilità, che prende il nome di "Nano Wire". Quest'ultima sembra possedere più funzioni: V può infatti utilizzarla per tentativi di connessione o di hacking di altri personaggi che popolano il mondo di gioco di Cyberpunk 2077. Allo stesso tempo, il Nano Wire può anche essere utilizzato come un'arma con cui fronteggiare e sconfiggere nemici. Curiosi di saperne di più?



Nell'attesa della data di pubblicazione delle nuova produzione di CD Projekt Red, fissata per il 16 aprile 2020, potete trovare sulle pagine di Everyeye una speciale analisi del gameplay di Cyberpunk 2077, a cura di Gabriele Carollo.