Cyberpunk 2077: Dexter, Meredith e il Medico del Trauma Team nelle nuove immagini

Il pericoloso fixer Dexter Deshawn intravisto nel video dell'E3 2019, l'agente corporativa della Militech Meredith Stout e l'inquietante Medico del Trauma Team sono i protagonisti indiscussi delle nuove immagini di Cyberpunk 2077.

Gli scatti propostici da CD Projekt RED mostrano i modelli poligonali ad altissima risoluzione, con un focus sugli accessori e sui particolari che ne caratterizzano i capi di abbigliamento, dei due personaggi secondari di CP2077 e del "medico generico" del Trauma Team di Night City. Le immagini in questione, che si aggiungono ai render in alta definizione del personaggio V e di altri PNG, si riveleranno particolarmente utili per coloro che desiderano partecipare al concorso di cosplay a tema Cyberpun 2077 lanciato nei mesi scorsi dagli sviluppatori polacchi.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia della nuova galleria immagini di Cyberpunk 2077 e vi ricordiamo che il kolossal sci-fi di CD Projekt arriverà su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia il prossimo 16 aprile. Se desiderate immergervi nelle atmosfere di Night City, vi consigliamo infine di ammirare questi 25 wallpaper 2K di Cyberpunk 2077 e, qualora ve lo foste persa, la nostra analisi scena per scena del gameplay "Deep Dive".