Cyberpunk 2077: DF discute dei benefici grafici e ludici del Ray Tracing

Nonostante i problemi di lancio di Cyberpunk 2077 e la polemica generata dalla scarsa ottimizzazione del titolo su PS4 e Xbox One base, il kolossal sci-fi di CD Projekt dimostra come il Ray Tracing, se ben implementato, possa risultare funzionale anche all'esperienza di gioco.

Come testimoniato dal collettivo di Digital Foundry, e recentemente anche dal buon Alessio Ferraiuolo nella nostra analisi di Cyberpunk 2077 su RTX 3080 e 3070, gli sviluppatori polacchi hanno sfruttato a proprio vantaggio le risorse computazionale e le funzionalità delle GPU più performanti (come il mai troppo lodato DLSS) per elevare l'esperienza ludica con le tecniche più evolute di illuminazione in tempo reale.

Se su schede video AMD tali effetti risultano essere inferiori e meno pervasivi in funzione dell'assenza di una tecnologia analoga al DLSS, su GPU NVIDIA GeForce Serie 20 e 30 il Ray Tracing di Cyberpunk 2077 apre una vera e propria finestra sul futuro dell'intrattenimento digitale. Il livello di realismo ottenibile adottando il Ray Tracing nella gestione di quasi ogni aspetto dell'illuminazione e dei riflessi, infatti, promette di regalare un'esperienza trasformativa che si ripercuote sul gameplay.

L'attivazione di tutte le funzioni DXR, ad esempio, può indurre gli utenti ad abbracciare nuove soluzioni nel sistema di combattimento, nelle fasi stealth o nell'esplorazione di Night City, specie nelle aree al chiuso o nelle ore notturne. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, soprattutto alla luce della possibile arrivo del Ray Tracing con l'update di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S.