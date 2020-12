Cyberpunk 2077 e le difficoltà nei rimborsi: parla CD Projekt RED

In seguito al lancio problematico che ha interessato il proprio nuovo titolo, il team di CD Projekt RED ha pubblicato un messaggio indirizzato agli acquirenti di Cyberpunk 2077.

Oltre a scusarsi per le condizioni della versione del gioco per PlayStation 4 e Xbox One, il team ha annunciato la pubblicazione di nuove patch e la possibilità di ricorrere a procedure di rimborso, tramite PSN, store Xbox e distributori retail. Tuttavia, anche in seguito alla comunicazione, sono stati diversi i giocatori che hanno segnalato di essersi visto negato il rimborso di Cyberpunk 2077 su PlayStation Store. Sulla tematica si è di recente espresso Michal Nowakowski, tra i dirigenti di CD Projekt RED, nel corso di un incontro con gli investitori.



Alla richiesta se Sony e/o Microsoft avessero o meno un ruolo nel sostenere il costo dei rimborsi, quest'ultimo ha replicato quanto segue: "È ne necessario comprendere questo: Sony e Microsoft hanno politiche di rimborso per ogni prodotto pubblicato in digitale sui propri store. [...] che le cose siano state concordate apposta per noi, semplicemente non è vero - queste politiche sono e sono sempre state in vigore; non sono offerte a noi in maniera specifica. Chiunque abbia acquistato un titolo su PlayStation Network o nello store Microsoft può chiedere un rimborso, e se fatto entro certi vincoli, in genere in termini di tempo, utilizzo e simili, può domandarlo. La nostra procedura con Microsoft e Sony non è differente da quella prevista per qualsiasi altro titolo pubblicato su uno di questi store. Voglio affermarlo con chiarezza, poiché sembrano esserci fraintendimenti."



Sembra dunque che non sia stato concordato alcun assetto specifico per il "caso Cyberpunk 2077", con le consuete procedure di rimborso che restano in vigore sia su hardware Sony sia su hardware Microsoft.