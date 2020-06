Cyberpunk 2077, difficoltà di sviluppo? Anche Batman e Harry Potter al centro di un rumor

Nel corso della giornata di giovedì 18 giugno è giunta la notizia di un ulteriore posticipo di Cyberpunk 2077: il gioco CD Projekt RED non uscirà infatti a settembre, ma intorno alla metà di novembre.

Alla notizia ha fatto seguito la comparsa su Reddit di alcune indiscrezioni legate all'ambiziosa produzione di stampo ruolistico. A diffonderle è stato l'utente "heskethh2", che sostiene di essere in possesso di informazioni non solo su Cyberpunk 2077, ma anche su di una fitta schiera di giochi Waner Bros. Il presunto Insider sembra aver correttamente anticipato alcune delle informazioni connesse all'annuncio di It Takes Two, nuovo titolo di Josef Fares, già autore di A Way Out, circostanza che ha portato la community a passare al vaglio gli altri dettagli condivisi dall'utente.



Sul fronte di Cyberpunk 2077, il presunto Insider riferisce di diversi aspetti che avrebbero rallentato lo sviluppo dell'RPG. Tra questi ultimi vengono citati problemi nella localizzazione, che starebbe richiedendo molto tempo per essere realizzata dall'originale lingua polacca. A ciò si aggiungerebbero i numerosi impegni di Keanu Reeves, che avrebbe avuto poco tempo per concludere le sessioni di registrazione. Infine, si segnalano problemi di ottimizzazione del framerate su console current gen, oltre ad una trama considerata "divisiva", anche se non ai livelli delle reazioni scatenate in certi frangenti da The Last of Us Parte 2.



Le indiscrezioni proseguono concentrandosi su diversi titoli legati all'universo DC. In particolare si riferisce nuovamente di un Batman in sviluppo presso Warner Bros Montréal con il coinvolgimento di Rocksteady ed un reveal previsto per durante un prossimo evento DC. Il team sarebbe tuttavia al lavoro anche su di un gioco di Super-Man. Infine, si riferisce di un titolo "estremamente next gen" dedicato a Suicide Squad, che dovrebbe includere anche elementi single player. Infine, l'utente ribadisce come l'RPG di Harry Potter sia ancora in lavorazione presso Warner Bros.



Al momento, vi ricordiamo che si tratta di nulla più che voci di corridoio: nulla di quanto riportato è infatti supportato da conferme ufficiali.