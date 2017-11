Cyberpunk 2077: i dipendenti parlano dello sviluppo del gioco e delle condizioni di lavoro

Recentemente, l'amato studio polacco, attualmente al lavoro su, è stato accusato di scarsa organizzazione e di non mettere a disposizione un ambiente di lavoro confortevole ai suoi dipendenti.

I responsabili del canale YouTube Madqueen Show, intenzionati a vederci chiaro sulla faccenda, hanno così intervistato alcuni sviluppatori protetti dall'anonimato, che a quanto pare non sembrano essere tutti d'accordo.

Uno di loro ha dichiarato: "Quando alcune persone di BioWare dichiararono di aver trascorso tre mesi di crunch time, ci mettemmo a ridere. Durante lo sviluppo di The Witcher 3, alcune persone trascorsero oltre un anno in crunch time, alcuni anche tre". Per chi non lo sapesse, con crunch time ci si riferisce a quel periodo immediatamente precedente al lancio o ad una scadenza importante, in cui i dipendenti sono costretti a lavorare più del necessario e a fare gli straordinari per portare a termine il lavoro.

"Lo sviluppo di The Witcher 3 andava sempre peggio. Il morale era davvero basso e tutti se ne lamentavano. Alcuni di noi non vedevamo l'ora di passare a Cyberpunk 2077 in modo da ricominciare da zero con qualcosa di nuovo. Solo che con il nuovo titolo le cose cominciarono ad andare anche peggio e ad essere più caotiche. All'epoca, quasi tutti quelli del mio team volevano abbandonare".

Non tutti sono d'accordo con la loro opinione, tuttavia. Un altro sviluppatore ha invece lodato lo studio per le ottime condizioni di lavoro e per la sua etica: "Nel corso dei miei 10 anni di carriera, ho lavorato in compagnie che non pagavano gli straordinari, oppure che ti licenziavano dandoti un preavviso di un sole mese prima di chiederti di farli. Ovviamente non ne avete mai sentito parlare, poiché sono insignificanti. CD Projekt RED è invece una compagnia di fascia alta, la migliore in cui abbia mai lavorato".

Su una cosa sono tutti d'accordo però: lo sviluppo procede regolarmente e non sta accumulando alcun ritardo, mentre dal punto di vista tecnico e visivo Cyberpunk 2077 migliora giorno dopo giorno. Recentemente, inoltre, si è conclusa un'importante fase produttiva che ha portato a compimento lo sviluppo dell'engine del gioco.