Cyberpunk 2077 sarà disponibile su GeForce NOW a partire dal giorno di lancio

NVIDIA e CD Projekt RED hanno annunciato che Cyberpunk 2077 sarà disponibile al lancio sul servizio in streaming GeForce NOW. La notizia arriva sul forum NVIDIA a seguito della collaborazione per la speciale GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.

Dopo aver comprato la propria copia di Cyberpunk 2077 su Steam, tutti gli abbonati a GeForce NOW saranno in grado di giocare tramite il famoso servizio in streaming di NVIDIA sin dal giorno del lancio. I giocatori potranno così usufruire del massimo dettaglio grafico e dei tanto chiacchierati effetti Raytracing, il tutto completamente ottimizzato.

NVIDIA ha dichiarato di essere entusiasta della collaborazione con CD Projekt RED e in attesa di mettere la mani sul prossimo titolo dello studio, ha consigliato ai propri utenti di provare la serie The Witcher, già disponibile su GeForce NOW. Solo qualche giorno fa le due società avevano lanciato un concorso per vincere una speciale scheda video GeForce RTX 2080 Ti personalizzata con i temi di Cyberpunk 2077.

Recentemente gli sviluppatori hanno svelato alcuni interessanti dettagli su Cyberpunk 2077, in particolare sul sistema di illuminazione e sul comparto sonoro. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è stato rinviato al 17 settembre 2020.