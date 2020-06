Cyberpunk 2077: disponibile gratis un pacchetto ricco di wallpaper e poster

Mancano ormai solo poche ore al Night City Wire, l'evento in cui CD Projekt RED tornerà a mostrare al pubblico il gameplay di Cyberpunk 2077. Per festeggiare l'imminente arrivo della presentazione, l'azienda polacca ha reso disponibile sul proprio store un enorme pacchetto ricco di immagini ed altri asset.

Visitando la home page di GOG.com è infatti possibile riscattare questo pacchetto di ben 4GB, al cui interno dovreste trovare numerosi wallpaper, i progetti delle armi e poster che possono essere stampati dagli utenti. L'offerta ha una durata di tempo limitata, infatti potrete aggiungere questo bundle al vostro account di GOG entro le ore 19:00 del prossimo sabato 4 luglio 2020. Per aderire alla promozione non dovete far altro che effettuare il login col vostro account sul sito ufficiale (creando un account se non ne avete uno), visitare la home page e cliccare sul bottone verde del piccolo banner legato all'offerta con su scritto "Get it FREE".

