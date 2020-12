CYberpunk 2077: disponibile l'hotfix 1.04 su PC e PS4, in arrivo a breve su Xbox One

Nel corso della serata è arrivato un nuovo aggiornamento di Cyberpunk 2077 che mira a sistemare alcune problematiche minori riscontrate dagli utenti nelle prima 24 ore dall'uscita.

L'update in questione risolve principalmente numerosi problemi legati alla progressione in alcune missioni principali o secondarie, ma il team di sviluppo ha approfittato della sua pubblicazione anche per introdurre una serie di piccoli fix ad altri aspetti del prodotto.

Ecco di seguito alcune delle novità dell'hotfix 1.04:

Risolto un problema con l'anteprima nel crafting delle armi

Ridotto il pop-in dei veicoli

Quando si è dentro un veicolo, il passaggio dalla prima alla terza persona è ora più veloce

Risolto il problema legato alle animazioni dei personaggi principali durante le cut-scene

La braindance è stata modificata per ridurre il rischio di attacchi epilettici e presenta ora meno flash ed effetti

Corretto il problema con alcune canzoni protette da copyright, le quali non venivano disattivate anche con la relativa opzione abilitata

È ora possibile cambiare correttamente la lingua nella versione Steam (PC)

Migliorata la resa grafica dei riflessi (solo su console)

L'obiettivo The Wasteland può ora essere completato e i progressi non restano fermi al 97% (solo su Xbox)

Se siete curiosi di scoprire tutte le novità dell'update, vi invitiamo a dare un'occhiata al changelog completo presente sul sito ufficiale. Al momento l'aggiornamento può essere scaricato esclusivamente su PC (GOG, Epic Games Store e Steam) e PlayStation 4, ma stando alle parole degli sviluppatori a breve dovrebbe arrivare anche su Xbox One. Gli utenti Google Stadia non dovranno invece fare nulla e al prossimo avvio del gioco potranno già godere di tutte le migliorie apportate dall'hotfix.

