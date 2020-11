Cyberpunk 2077 è disponibile...in The Sims 4! Una mod aggiunge anche Sekiro, GTA 5 e altri

Il rinvio di Cyberpunk 2077, che ha ricollocato la data di uscita del titolo al prossimo 10 dicembre, ha impedito ai videogiocatori di mettere le proprie mani sull'ambito RPG già nel corso del mese di novembre.

C'è chi tuttavia sembra avere la totale libertà di immergersi già nella produzione: gli abitanti di The Sims 4! Come potete verificare direttamente in calce a questa news, i Sim con la passione dei videogiochi possono cimentarsi con la versione PC di Cyberpunk 2077 e immergersi tra le cupe e pericolose strade di una Night City illuminata dai riflessi delle luci al neon. La simpatica aggiunta è frutto della fantasia della community, e in particolare dell'utente "SimmerWellPupper", che ha reso possibile l'operazione grazie ad una Mod.



Quest'ultima semplicemente riproduce nello schermo dei PC dei Sims parte dei footage di Cyberpunk 2077 presentati nel tempo da CD Projekt RED, ma l'effetto è piuttosto simpatico. L'RPG distopico non è tuttavia l'unica produzione videoludica realmente esistente introdotta in The Sims 4 dalla Mod. Tra gli altri, gli abitanti virtuali del titolo possono cimentarsi anche con Sekiro: Shadows Die Twice, Monster Hunter: World, Forza Horizon 4, Persona 4 Golden, League of Legends e GTA V. Una Mod che rappresenta un simpatico omaggio alle produzioni citate.