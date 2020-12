Cyberpunk 2077: disponibile una patch da 28 GB per le versioni console!

CD Projekt ha pubblicato una corposa patch per Cyberpunk 2077 (presumibilmente l'aggiornamento del day one) destinata alle versioni console: l'update aggiorna il gioco alla versione 1.02 ed è disponibile ora su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Al momento lo studio non ha diffuso dettagli sul changelog ma la lista delle novità su PS5 riporta vari miglioramenti alla stabilità, migliorie alle generali alle performance del gioco e risoluzione di bug critici legati alla progressione ed al gameplay.

Non abbiamo purtroppo altri dettagli, coloro che hanno preordinato il gioco in formato digitale otterranno al versione 1.02 al lancio mentre per le edizioni fisiche l'update dovrà essere scaricato manualmente. L'aggiornamento in questione non è disponibile su PC, presumibilmente su Windows verrà pubblicato un update separato che andrà a correggere bug differenti rispetto a quelli su console.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 10 dicembre su PS4, Xbox One, PC, Google Stadia, giocabile sin dal day one su PS5 e Xbox Series X/S anche se l'aggiornamento next-gen arriverà nel corso del 2021. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Cyberpunk 2077 e vi ricordiamo che per l'intera giornata saremo in diretta su Twitch per una maratona dedicata al gioco di CD Projekt.