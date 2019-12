Cyberpunk 2077: disponibile il video ufficiale del brano ascoltato durante i TGA 2019

Gli sviluppatori di CD Projekt RED non potevano di certo mancare l'appuntamento con i The Game Awards 2019 e hanno approfittato del prestigioso palcoscenico per parlare delle sfide creative affrontate nella composizione della colonna sonora di Cyberpunk 2077.

Il trailer di approfondimento della famosa software house polacca è stato accompagnato dalla performance dal vivo di uno dei tanti artisti che avremo la possibilità di ascoltare durante le nostre avventure fantascientifiche con il protagonista V nelle vie di Night City. Lo stesso brano dal titolo 4ÆM, scritto e interpretato dall'artista canadese Grimes, è ora disponibile sotto forma di videoclip ufficiale. Il video musicale richiama le atmosfere cyberpunk con una serie di immagini olografiche che compongono alcune delle ambientazioni ispirate al gioco, il tutto a base di sonorità elettroniche e drum'n'bass.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che l'uscita del prossimo kolossal sci-fi di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, è prevista per il 16 aprile 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4 mentre la versione per Google Stadia arriverà più tardi.