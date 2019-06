Cyberpunk 2077: disponibili 6 nuovi wallpaper ufficiali

Se l'ondata di notizie su Cyberpunk 2077 pubblicate nel corso della giornata odierna non vi è bastata, allora vi consigliamo di dare un'occhiata a questa nuova serie di wallpaper pubblicati direttamente da CD Projekt RED.

Le sei immagini ci permettono di vedere con maggiore attenzione alcuni scorci della bellissima Night City, un mercante, il protagonista V sulla sua velocissima moto e l'immancabile Johnny Silverhand, il misterioso personaggio interpretato da Keanu Reeves. Potete trovare tutti i wallpaper in questione nella galleria d'immagini in calce alla notizia, in modo da scaricarli e utilizzarli immediatamente come sfondo del vostro desktop.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà in tutti i negozi a partire dal 16 aprile 2020 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e GOG). Al momento è anche possibile prenotare la ricchissima Collector's Edition di Cyberpunk 2077, contenente diversi oggetti tra i quali l'immancabile statua del protagonista V.

Prima di salutarvi, vi invitiamo caldamente a leggere la nostra lunga notizia contenente tutti i dettagli sulla demo di Cyberpunk 2077 mostrata a porte chiuse all'E3 2019, durata ben 50 minuti. Avete già visto i due screenshot di Cyberpunk 2077 a risoluzione 4K con Ray Tracing attivo?