Cyberpunk 2077, tra DLC ed espansioni: nuove storie previste per il 2023, tutti i dettagli

Entro i confini digitali di Night City, l'epopea narrata in Cyberpunk 2077 si prepara ad espandersi, grazie alla pubblicazione di nuovi contenuti dedicati.

Dagli studi di CD Projekt RED, arriva infatti la conferma che la software house sta continuando a impegnare risorse e personale nell'ampliamento dell'immaginario del suo ambizioso GDR. A tal proposito, è stato ribadito che Cyberpunk 2077 potrà contare sulla prossima pubblicazione di DLC contenenti nuove storyline. Dal team di stanza in Polonia, arriva inoltre la promessa che la prima espansione di Cyberpunk 2077 arriverà nel 2023. Il contenuto, di conseguenza, raggiungerà il mercato videoludico a diversi anni di distanza dal debutto ufficiale del GDR con protagonista V.

Questo nuovo aggiornamento sullo stato dei lavori relativi al supporto post lancio di Cyberpunk 2077 si è accompagnato ad ulteriori dichiarazioni da parte di CD Projekt RED. Per approfondire ogni aspetto della questione, la nostra Redazione ha realizzato un dettagliato video dedicato, che racchiude tutte le informazioni essenziali relative a destino e caratteristiche di DLC ed espansioni di Cyberpunk 2077. Come ormai da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye, al quale vi invitiamo ad iscrivervi per restare sempre aggiornati sulle novità in arrivo nell'universo videoludico.