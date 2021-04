Cyberpunk 2077, primo DLC a giugno? I leaker trovano riferimenti a grossi update

CD Projekt RED sta ancora lavorando al perfezionamento di Cyberpunk 2077, che in queste settimane ha visto arrivare dapprima la grande patch 1.2 e poi il più piccolo, ma egualmente importante, Hotfix 1.21. Il gioco non è ancora pronto per tornare su PlayStation Store, ma sappiamo per certo che prima o poi riceverà delle espansioni.

La compagnia polacca non ha ancora svelato dettagli precisi sul supporto post-lancio - sappiamo solo che i DLC arriveranno prima dell'upgrade next-gen, previsto entro fine anno) - dunque i giocatori stanno cercando di ottenere delle informazioni in anticipo analizzando i tool per gli sviluppatori di Epic Games Store mediante il software Epic Inspector. Nel thread dedicato su Reddit, davvero in fermento negli ultimi tempi, un leaker afferma di aver individuato qualcosa chiamato "Content 1", che secondo un'ipotesi sarebbe destinato a riportare nel gioco alcuni contenuti assenti al day one. Se ciò accadrà o meno è tutto da vedere, ma il leaker ha notato che internamente Epic Games si aspetta la pubblicazione di questo contenuto per il 10 giugno. Lo stesso leaker ha inoltre spiegato che CD Projekt RED ha fatto richiesta per allocare un certo quantitativo di spazio per i prossimi contenuti: alcuni DLC hanno un'allocazione di 20 GB, altri di 30 GB, quindi si preannuncia qualcosa di davvero

grosso.

Ovviamente nulla di tutto ciò può essere considerato ufficiale, trattandosi di informazioni che al massimo possono rappresenterei fonte di speculazioni. Ciò che è certo, è che Cyberpunk 2077 è riuscito a piazzare 13,7 milioni di copie in meno di un mese e che nonostante le lamentele sono state rimborsate "solo" 30 mila copie.