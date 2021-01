Cyberpunk 2077, i DLC gratis arriveranno davvero a inizio 2021? C'è incertezza

Alcuni dei più gravi problemi di lancio di Cyberpunk 2077 sono stati risolti, ma c'è ancora della strada da fare. Al termine di queste festività ci aspettiamo la pubblicazione di nuovi hotfix, oltre che delle due grosse patch che ci sono state promesse per gennaio e febbraio.

Le accese discussioni sullo stato del gioco, sui problemi tecnici e sui guai finanziari e legali di CD Projekt RED, controbilanciate da uno stratosferico successo di vendite, hanno fatto passare in secondo piano il supporto contenutistico post-lancio, fino a che non è stato rinvenuto sul sito ufficiale un messaggio che conferma l'arrivo dei primi DLC gratis di Cyberpunk 2077 all'inizio del 2021.

I giocatori si sono subito tranquillizzati, ma Engadget e The Verge hanno voluto approfondire la faccenda. Consultando la Wayback Machine dell'Internet Archive, hanno scoperto che il messaggio sui DLC è in realtà stato pubblicato il 10 dicembre, il giorno del lancio del gioco, prima delle proteste dei videogiocatori, del polverone mediatico, delle class-action e della conference call d'emergenza del 15 dicembre. Nel corso di quest'ultima, la posizione sui DLC da parte del co-CEO Adam Kiciński è risultata essere discordante con il messaggio che può ancora essere letto sul sito ufficiale di Cyberpunk 2077. Quando un investitore gli ha chiesto "Cosa ne pensi della possibilità di pubblicare un paio di DLC il prossimo anno, e ovviamente il multiplayer nel 2022?", il CEO ha risposto: "Ad essere onesti, è un po' presto per giudicare. Al momento lasciateci gestire la situazione, e per favore permetteteci di fare altre valutazioni - che è una cosa che spetta a noi; non lo sappiamo ancora, al momento siamo impegnati a migliorare Cyberpunk. Discuteremo di questo il prossimo anno".

Per il co-CEO di CD Projekt RED, quindi, non è il momento di parlare di DLC, espansioni e multiplayer, per il semplice motivo che le priorità attuali sono altre, e non è escluso che l'intero piano per il supporto post-lancio possa aver subito delle modifiche o uno slittamento. C'è incertezza al momento, e a quanto pare non possiamo far altro che continuare ad aspettare. L'ultimo ntervento sul gioco, ricordiamo, è stato effettuato il 23 dicembre, quando è stato pubblicato l'hotfix 1.06 di Cyberpunk 2077 su PC, PS4 e Xbox One. Su Google Stadia il gioco è ancora fermo alla versione 1.05.