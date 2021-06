Cyberpunk 2077: i DLC gratis avranno dimensioni ridotte

Tra i numerosi argomenti dei quali si è parlato nell'ultima conferenza tra CD Projekt RED e i suoi azionisti, della quale è emersa in rete una trascrizione, troviamo anche i DLC gratuiti di Cyberpunk 2077.

Ecco di seguito un piccolo estratto del documento:

"Migliorare Cyberpunk 2077 resta la nostra priorità. Sin dall'inizio dell'anno corrente abbiamo pubblicato cinque diversi aggiornamenti e ce ne sono altri in arrivo nelle prossime settimane. Come abbiamo già annunciato, nel corso del 2021 potete aspettarvi anche dei contenuti aggiuntivi gratuiti che forniranno ai giocatori piccoli bonus, così come un upgrade alla versione next-gen, il quale è fissato alla seconda metà dell'anno."

Sebbene non vi siano dettagli specifici sui DLC che i possessori del gioco potranno scaricare gratuitamente, sembra chiaro dalle parole degli sviluppatori che si tratti di contenuti minori che, probabilmente, non consisteranno in altro che in armi e abiti per la personalizzazione del protagonista o in brevi quest aggiuntive.

Vi ricordiamo che, sempre dalla conferenza con gli azionisti, sono state evidenziate le perplessità di CD Projekt RED sul ritorno di Cyberpunk 2077 sul PS Store. Pare inoltre che la prossima patch di Cyberpunk 2077 arriverà a breve e non stravolgerà il gioco.