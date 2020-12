Cyberpunk 2077 e DLC gratis: nessun rinvio per i problemi di lancio

A dispetto dei gravi problemi di lancio di Cyberpunk 2077, i vertici di CD Projekt confermano la loro intenzione di rispettare il programma di supporto del kolossal sci-fi che prevede l'arrivo a breve di diversi pacchetti aggiuntivi gratuiti.

Con un messaggio pubblicato sulle pagine del sito ufficiale di CP2077, la software house polacca ribadisce infatti che "i DLC gratuiti arriveranno a Night City all'inizio del 2021". Le prime espansioni contenutistiche del GDR a mondo aperto, di conseguenza, saranno disponibili a prescindere dalle tempistiche di pubblicazione previste da CD Projekt RED per le grandi patch di Cyberpunk 2077 attese nei mesi di gennaio e febbraio 2021.

La cartolina digitale pubblicata dagli sviluppatori europei, ad ogni modo, non fornisce ulteriori dettagli o chiarimenti sui contenuti previsti per questi DLC ma si limita a fissarne per l'inizio del 2021 la finestra di uscita su PC e console, confermando così quanto illustrato nel messaggio segreto inserito nella parte finale del trailer di lancio di Cyberpunk 2077.

In quell'occasione, i rappresentanti di CD Projekt riferirono che "il nostro programma di DLC gratuiti è in arrivo nei primi mesi del 2021. Similarmente a quanto fatto in The Witcher 3, proporremo diversi pacchetti di contenuti che vi aiuteranno nel futuro oscuro di Night City".