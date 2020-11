Cyberpunk 2077, DLC e multplayer: la presentazione slitta a dopo il lancio del gioco

Dopo la trasmissione dell'ultimo appuntamento con Night City Wire e la presentazione della versione PS4 e PS5 di Cyberpunk 277, si avvicina inesorabile il momento della pubblicazione dell'ambizioso RPG.

Contestualmente, giunge la conferma ad una sensazione ormai diffusa, viste le tempistiche: il team di CD Projekt RED ha infatti reso noto che la presentazione del programma di supporto post lancio e del progetto multiplayer legati all'RPG non avranno luogo prima del lancio. Nonostante questo fosse il programma originario della software house polacca, i diversi posticipi di Cyberpunk 2077 hanno modificato tali circostanze. Di conseguenza, entrambi i temi saranno affrontati soltanto dopo il 10 dicembre.

A confermarlo sono stati i vertici di CD Projekt RED nel corso dell'ultimo incontro con gli investitori. Nel corso della presentazione dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre, il CEO Adam Kicinski ha affermato che il multiplayer di Cyberpunk 2077 è ancora in programma per il 2022, che notizia in merito ad esso dovrebbero essere diffuse nel primo trimestre del 2021 e che il progetto rappresenta una produzione - per quanto legata ovviamente all'RPG in arrivo - indipendente e di carattere tripla A.



In attesa di saperne di più e di poter leggere le prime recensioni di Cyberpunk 2077, non resta che aspettare l'esordio dell'avventura a Night City.