Cyberpunk 2077: i DLC non saranno contenuti tagliati dal gioco, ribadisce CD Projekt

Dopo il nuovo, doloroso rinvio di Cyberpunk 2077 a novembre, i dirigenti di CD Projekt hanno discusso della natura delle espansioni del kolossal GDR e ribadito che i futuri DLC non comprenderanno nessun genere di "contenuto tagliato" dal gioco base.

In una recente riunione con gli azionisti organizzata per fare il punto della situazione e spiegare i motivi del nuovo posticipo, il membro del board di CD Projekt Michal Nowakowski ha illustrato il punto di vista della compagnia polacca e spiegato, in merito alle espansioni di Cyberpunk 2077, che "non abbiamo ancora fatto menzione al numero specifico di DLC che usciranno dopo il lancio, ma solo che preferiamo chiamarle 'espansioni' perchè avranno molti contenuti che le renderanno più grandi dei DLC tipici".

"Il fatto che il lancio di Cyberpunk 2077 sia stato spostato significa rimandare in maniera proporzionale anche l'uscita di queste potenziali espansioni", rimarca poi Nowakowski prima di aggiungere che "non abbiamo fatto alcun annuncio specifico sulle tempistiche di pubblicazione di queste espansioni, ma dal momento che sono ancora in fase di sviluppo sottolineo come questi non siano dei contenuti che decidiamo di 'tenere nel cassetto' al lancio, per così dire".

In questo modo, il rappresentante del principale colosso videoludico europeo ribadisce la volontà di non tagliare nessun genere da Cyberpunk 2077 per dare vita a fittizie espansioni post-lancio. A chi ci segue, ricordiamo infine che Cyberpunk 2077 riceverà update gratuiti su PS5 e Xbox Series X.