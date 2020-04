Cyberpunk 2077 e i DLC post-lancio: supporto simile a quello di The Witcher 3

Mancano ancora diversi mesi alla pubblicazione, ma CD Projekt RED sta già pensando al futuro di Cyberpunk 2077 dopo il lancio previsto per il 17 settembre prossimo.

Esattamente come il blockbuster che l'ha preceduto, The Witcher 3: Wild Hunt, anche Cyberpunk 2077 si espanderà con dei DLC. Durante l'ultima riunione con gli investitori, il presidente e CEO Adam Kiciński è tornato a parlare dell'argomento fornendoci un importante dettaglio sul numero dei DLC che possiamo aspettarci. Stando a quanto riferito, Cyberpunk 2077 riceverà un numero di contenuti aggiuntivi pari, se non superiore, a quelli pubblicati per The Witcher 3: Wild Hunt.

Per chi non lo sapesse, l'ultima avventura dello Strigo si è arricchita dopo il lancio con un totale di sedici DLC gratuiti e due espansioni a pagamento, ovvero Hearts of Stone e Blood & Wine. Per quanto riguarda Cyberpunk 2077, Kiciński non si è soffermato sul numero preciso di espansioni e DLC, ma alla luce della sua dichiarazioni possiamo senz'altro aspettarci un supporto ricco e duraturo. Ha inoltre specificato che maggiori dettagli sulle espansioni verranno svelati prima del lancio del gioco, similmente a quanto già accaduto con The Witcher 3.

Durante la medesima riunione con gli azionisti, CD Projekt RED ci ha inoltre rassicurati sullo sviluppo del gioco, che sta procedendo regolarmente nonostante il passaggio al lavoro remoto imposto dalle misure anti-Coronavirus. Al momento, Cyberpunk 2077 non rischia ritardi, e si sta avviando regolarmente verso la data d'uscita del 17 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.