Cyberpunk 2077, più DLC di The Witcher 3: presentazione prima dell'uscita

A poco più di due mesi di distanza dall'uscita dell'RPG, e in seguito alle ultime rassicurazioni sull'assenza di nuovi ritardi per Cyberpunk 2077, il team di CD Projekt RED fornisce informazioni decisamente interessanti.

Il Presidente della software house polacca, Adam Kiciński, è infatti intervenuto di recente ad un meeting con gli investitori, durante il quale ha condiviso diversi dettagli sul già confermato supporto post lancio alla produzione. In particolare, il dirigente ha ribadito che il metro di paragone sarà in tal senso l'ultima avventura di Geralt di Rivia. "Potete aspettarvi un percorso simile a quello previsto per The Witcher 3 dopo il lancio. - ha affermato - Potete aspettarvi di più, in verità".



Informazione decisamente interessante, Kicinski ha inoltre confermato che i dettagli sui piani di CD Projekt RED saranno condivisi prima dell'uscita di Cyberpunk 2077, prevista per il prossimo 19 novembre. "Ogni cosa sarà chiara prima dell'uscita. Con l'avvicinarsi della pubblicazione, aspettatevi che i programmi post lancio siano presentati ragionevolmente presto. Sarà descritta una serie di DLC ed espansioni: come ho detto, potete aspettarvi il tutto piuttosto presto, in quel momento ogni dettaglio sarà chiarito", queste le dichiarazioni condivise dal Presidente del team.



In attesa di saperne di più, è possibile avere un primo assaggio di Night City grazie all'ultimo trailer in Ray Tracing di Cyberpunk 2077.