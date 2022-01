Cyberpunk 2077 tra DLC e update gratuiti: un dubbio leak cita le novità in arrivo nel 2022

Sulle pagine del chiacchierato forum di 4chan, un sedicente insider di CD Projekt afferma di essere entrato in possesso di quella che, a suo dire, sarà la lista dei prossimi contenuti aggiuntivi "premium" e degli update gratuiti che interesseranno Cyberpunk 2077 nel corso dell'anno appena iniziato.

Le informazioni condivise dalla "gola profonda" sono piuttosto circostanziate e, per questo, stanno già facendo il giro dei social e dei forum più frequentati dalla community a dispetto dell'oggettiva impossibilità di accertarne la veridicità della fonte.

A detta del sedicente leaker, il 2022 sarà un anno particolarmente ricco di sorprese e di contenuti inediti per gli appassionati del kolossal sci-fi di CD Projekt: per l'insider, l'azienda polacca starebbe organizzando per il mese di febbraio un grande evento in streaming per annunciare il "soft relaunch" di Cyberpunk 2077 con la Patch 1.5. L'aggiornamento in questione porterà il titolo a trasformarsi nella "Samurai Edition" e sarà accompagnato dalle ottimizzazioni grafiche e ludiche dell'update di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S.

Nella patch dovrebbero trovare spazio tante innovazioni come l'aggiunta dei barbieri, di un garage, di una IA migliorata per nemici e poliziotti e, ancora, di un sistema di trasmogrificazione, un riequilibro del sistema di crafting e una nuova interfaccia utente. Alla patch 1.5 dovrebbe seguire un DLC gratuito con 4 armi inedite, la modalità New Game Plus, nuovi innesti e la possibilità di personalizzare l'appartamento di V, oltre all'aggiunta di nuove linee di dialogo per Judy e Panam.

Quanto alla prima espansione di Cyberpunk 2077, il sedicente leaker sostiene che sarà ambientata nel quartiere di Pacifica e si focalizzerà sullo scontro tra le bande dei Bozos (clown psicopatici) e Slaughterhouse (psicopatici fascisti). Nel corso del 2022 dovremmo poi assistere all'aggiunta di un nuovo minigioco simile al Gwent e ambientato nel cyberpazio, con pedine in stile JRPG da collezionare e utilizzare in battaglia sia da soli che in multiplayer. Non manca nemmeno la citazione di un nuovo anime, chiamato Cyberpunk 2077 Edgerunners e realizzato da Studio Trigger.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere con le pinze queste indiscrezioni e a considerarle come tali, specie considerando la fonte da cui proviene questo leak e l'impossibilità di risalire allo storico delle precedenti anticipazioni del leaker in questione per valutarne l'attendibilità.